Bremerhaven Wenn es für die Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung bisher so etwas wie eine „gute Stube“ gab, dann war das der Ella-Kappenberg-Saal im Schillerhaus an der Lloydstraße in Mitte. Die frühere Aula der Schillerschule war Schauplatz spektakulärer Sach- und Personalentscheidungen der vergangenen Jahre.

Dass es dort einmal Fragen zu Brandschutzbestimmungen gab (sie verlangen einen zweiten stets geöffneten Ausgang), war bereits Thema im Umfeld der Sitzungen. Und die Einlasskontrollen? Eher Fehlanzeige. Beides konnte bei der konstituierenden Sitzung im Foyer der Stadthalle dagegen keiner vermissen. Dorthin wich die Stadtverordnetenversammlung, wie berichtet, aus, denn in neuer Besetzung hätte im Ella-Kappenberg-Saal der Platz nicht ausgereicht.

Nun gab es Einlasskontrollen. Kein Zuhörer kam mit einer Tasche in die Nähe des Plenums, Glasflaschen waren verboten. Und die Atmosphäre im zum Sitzungssaal umfunktionierten Foyer? Auf diese Frage fanden zahlreiche Stadtverordnete recht unterschiedliche Antworten.

Bei der Suche nach möglichen Alternativen zum Schillerhaus kommt auch das Conference Center in den Havenwelten ins Gespräch. Modern, genug Platz, fortschrittliche Technik. Das könnte passen. Nur zahlen muss die Stadt für diese Lösung. Vielleicht rücken die Stadtverordneten ja doch lieber enger zusammen. Dann bleibt am Ende alles beim Alten.