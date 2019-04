Bremerhaven Es riecht noch stark nach frisch verwendetem Holzbelag für das Deck. Kein Wunder: Monate hat es gedauert, um die umfassende Sanierung von Deutschlands letztem Seitenfänger abschließen zu können. Wie berichtet, musste das Schiff dazu mit Schlepperhilfe ins BredoDock verholt werden.

Jetzt erstrahlt das grünweiße Schiff unweit des Oberfeuers wieder in neuem Glanz. „Wir sind sehr zufrieden, dass auch zeitlich am Ende alles geklappt hat, denn pünktlich zur Fischparty möchten wir den Fischdampfer gern wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen“, sagte am Donnerstag bei einem Besuch an Bord der Direktor des Historischen Museums, Dr. Alfred Kube. Das Schiff ist dem Museum angegliedert.

Zu einem kleinen Rundgang entschloss sich am Donnerstag auch Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner. Der aus Bremerhaven stammende SPD-Politiker hatte sich seinerzeit stark dafür eingesetzt, damit die entsprechenden Mittel für die Sanierung der „Gera“ fließen konnten.

Aus Anlass der Fischparty wird auf dem schwimmenden Museum an beiden Veranstaltungstagen (11 bis 18 Uhr) ein abwechslungsreiches Programm geboten. Sonnabend filetiert Martin Sander von Schüttler und Seifert an Bord frischen Fisch (15 Uhr), Sonntag öffnet die Brücke (11 bis 13 und 14 bis 18 Uhr).