Bremerhaven Von ganz unten bis ganz oben gemessen ist der Bremerhavener Richtfunkturm gut 107 Meter hoch. Er gehört dem Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Weser-Jade-Nordsee. Die Bremerhavener nennen „ihren“ Turm, der in der Nähe des Museumshafens steht, „Radarturm“. Nun soll das Bauwerk saniert werden.

Doch bis dahin wird wohl noch einige Planungszeit die Weser hinunterfließen. „Wir gehen von einem Baubeginn aus, der wohl Anfang 2021 liegen dürfte“, erklärte am Freitag während einer Pressekonferenz im Sitzungsraum des Turms Amtsleiter Dr. Torsten Stengel.

Investieren will man rund zwei Millionen Euro in den Turm. Alle Ebenen sollen entkernt werden. Außerdem will man dem „langen Lulatsch“ neue Fenster spendieren. Es gibt bereits Zeichnungen, die den Turm in seinem neuen Outfit zeigen.

Die Stadt freut sich über die anstehende Sanierung, hat allerdings darum gebeten, nicht während der Sail (19. bis 23. August) zu bauen. Daran will sich die Behörde nach eigenen Angaben halten.