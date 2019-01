Bremerhaven Nichts sollte im Voraus nach außen dringen. Selbst die Geschäftsleitung der Bredo-Werft erfährt erst am Montagmorgen, dass hoher Besuch ins Haus steht. Die Verteidigungsministerin ist auf dem Weg. Sie will die „Gorch Fock“ besichtigen. Unvorbereitet. Spontan. „Mir war es wichtig, selbst einen Eindruck von dem zu bekommen, was in unserem Segelschulschiff die letzten drei Jahre passiert ist“, sagt Ursula von der Leyen später vor Journalisten.

Ministerin schaut nach

Die Ministerin nutzt eine Dienstreise für ihren unerwarteten Abstecher nach Bremerhaven. Auf dem Weg von einem Termin in Neustadt am Rübenberge zurück nach Berlin lässt sie ihren Fahrzeugtross in der Seestadt anhalten.

Bei ihrem Rundgang durch die „Gorch Fock“, deren Reparaturkosten sich inzwischen auf 135 Millionen Euro belaufen – zehn Millionen waren vor drei Jahren veranschlagt – redet von der Leyen wenig. Präsentiert wird ihr ein komplett entkerntes Schiff, auf dem gehämmert und geschweißt wird. Entspricht dieser Bauzustand tatsächlich einer Arbeit von drei Jahren?

Arbeiten gehen weiter

Im Dezember hat die Ministerin alle weiteren Zahlungen an die Werft in Elsfleth gestoppt. Korruptionsvorwürfen wird nachgegangen. Dennoch wird in Bremerhaven weitergearbeitet. Bredo als „Subunternehmer“ der Elsflether Werft hat dem Vernehmen nach bislang noch kein Geld bekommen.

Beim Rundgang schildert „Gorch-Fock“-Kommandant Nils Brandt der Ministerin, wohin später genau der Großmast gesetzt wird. Das riesige Loch im Rumpf ist beeindruckend. Brandt gibt sich überzeugt, „dass das mal wieder ein schönes Schiff wird“. Von der Leyen reagiert mit einem höflichen Lächeln. Ansonsten kein Kommentar.

Erst später, sagt die Ministerin, werde sie entscheiden. Was das für das frühere Vorzeigeschiff der Deutschen Marine bedeutet, ist ungewiss. Es könnte auch das „Aus“ bedeuten.