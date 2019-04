Bremerhaven Zeit für eine Zwischenbilanz: Knapp zwei Jahre, nachdem Fischereihafen-Original André Vogt von Fiedlers Fischmarkt die Teilnehmer zum ersten Räucherlehrgang begrüßte, wird dieses Angebot noch immer stark nachgefragt. Der größte Teil aller Kunden, die einmal ihren eigenen Rotbarsch, Lachs oder Schellfisch in den Ofen hängen und später goldgelb geräuchert wieder hervorholten, kamen aus der Wesermarsch.

Weil immer mehr Fischinteressierte nach einem Platz im Lehrgang fragten, richtete Fiedler im „Fischerdorf“ eine eigene Hütte her. Darin steht ein professioneller Räucherofen. „Das ist eine gute Sache, denn wir können hier ohne Rücksicht auf Wind und Wetter an die Arbeit gehen“, so Räucherexperte Vogt.

Zunächst werden die Gruppen theoretisch eingewiesen, dann folgt schon die Praxis. In der Wesermarsch, aber auch in Bremerhaven und Bremen sprach sich das Lehrgangs-Angebot schnell herum. Zu den Feiertagen oder zu Geburtstagen kaufen bis heute immer wieder Frauen einen „Räucher-Gutschein“ und überraschen damit ihre Männer. Frauen selbst hat Vogt eher selten vor seinem Räucherofen stehen sehen.

Eine besondere Fischart räucherte Vogt in den Anfängerkursen nicht: Aal. „Das ist besonders schwierig. Wer Aal richtig professionell zubereiten will, spielt in einer anderen Liga“, weiß Vogt. Weil aber auch die Nachfrage nach Aal-Lehrgängen zunahm, wurden die ins Programm aufgenommen. Sie können als „Fortgeschrittenen-Kurse“ dazu gebucht werden.

Kontakt zu Fiedlers Fischmarkt, dem einzigen Anbieter von Räucherkursen im Schaufenster Fischereihafen: Telefon 0471/9322-341. Buchungen sind während der üblichen Geschäftszeiten möglich.