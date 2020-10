Schaufenster: Riesen-Heilbutt eine Attraktion

Bremerhaven Einen der größten Fische, die bislang in Bremerhavener Fachgeschäften zu sehen gewesen sind, konnten Besucher des Schaufensters am vergangenen Wochenende bei Fiedler bestaunen. Dort wartete ein 119 Kilo schwerer Heilbutt aus norwegischen Gewässern auf interessierte Kunden. Und die kamen gleich scharenweise. Schnell bildete sich an der Ladentür eine lange Warteschlange.

Besonders interessant gewesen sein dürfte es für jene Fischereihafen-Besucher, die am Sonnabendmorgen früh auf den Beinen waren. Da nämlich machte sich André Vogt, bei Fiedler zuständig für den Frischfisch-Bereich, an die Arbeit.

Zum Zerlegen des Riesen-Heilbutts benötigte man kein chirurgisches Werkzeug, vielmehr war unter anderem grobes Besteck erforderlich. „Zunächst musste der Fisch auf die Arbeitsplattform gelegt werden. Das haben wir mit vier Mann gerade noch gemeinsam hingekriegt“, schilderte Vogt später den auch für ihn ungewöhnlichen „Einsatz am Fisch“.

Nach dem Abtrennen von Schwanz und Kopf – allein der wog gut zehn Kilo – zerteilte Vogt den Heilbutt fachmännisch. Wo man da das Messer ansetzt, weiß der Fischfachmann noch ganz genau. Immerhin ist er früher selbst zur See gefahren.

„Dieses Exemplar ist ein weißer Heilbutt. Nur die werden so groß und noch größer. In den Häfen werden besondere Schwergewichte bis heute mit der Unterstützung eines Krans von Bord gehievt“, weiß Vogt.

Den Rest des Wochenendes verkaufte Vogt den „dicken Brocken“. Viele Kunden wollte das edle und nicht ganz billige Fleisch probieren. Man kann es am besten dünsten oder braten. Am Sonntag war kaum noch etwas übrig.