Schweres Gerät: Brücke klemmt: Abbau scheitert

Bremerhaven Geplant war zuvor jeder Schritt: Ein großer Schwimmkran sollte am Mittwochmorgen die unter Denkmalschutz stehende Drehbrücke über den Hauptkanal an der Klußmannstraße in Geestemünde anheben und auf einen zweiten Kran-Ponton setzen. Damit wollte man nach Bremen fahren. Dort soll Bremerhavens ältester beweglicher Übergang technisch überholt werden. Doch daraus wurde zunächst nichts. Von Beginn an gab es Schwierigkeiten.

Rein rechnerisch hätte der BVT-Kran die rund 138 Tonnen schwere Brücke problemlos heben können. Das gelang schließlich aber nur wenige Zentimeter. Dann saß der Koloss plötzlich fest. „Die Brücke klemmt“, sagte ein Mitarbeiter von Bremenports – kein gutes Zeichen. Trotz aller Bemühungen gelang es nicht, die Brücke wieder freizubekommen.

Fachleute sahen sich den Unterbau an, prüften, ob sich etwas verkantet haben könnte. Kurz vor Mittag dann brach man den Versuch ab, weil der Schwimmkran an sein Limit stieß. Durch das Festsitzen der Brücke hatte der Kran plötzlich eine deutliche höhere Gewichtsanzeige.

Die 2010 unter Schutz gestellte Brücke war schon einmal demontiert worden. Damals, 2003, war der Schwimmkran „Enak“ im Einsatz, der keine Mühe mit dem schweren Brückenoberteil hatte. „Enak“ ging zwischenzeitlich an neue Eigentümer außerhalb Bremerhavens und stand deswegen zumindest am Mittwoch nicht zur Verfügung.

Der Übergang über den Hauptkanal hat viel aushalten müssen. Von 1881 bis 1964 fuhr die Straßenbahn über die Brücke, bis 2000 auch noch Linienbusse. Wann nun der Abtransport nach Bremen erfolgt, ist unklar.