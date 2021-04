Segelschiffe: Corona legt „Alex“ an die Kette

Bremerhaven Von Bremerhaven aus zu Törns in die Nordsee – dieses Angebot auf der „Alexander von Humboldt II“ kam bei Gästen bislang erfreulich gut an. Auch im Monat Mai sollten die maritimen Ausflüge fortgesetzt werden. Doch daraus wird jetzt nichts – wegen Corona.

Der grüne Großsegler war am Mittwoch noch südwestlich von Helgoland in der Deutschen Bucht unterwegs. An diesem Donnerstag wird die „Alexander von Humboldt II“ in ihren Heimathafen Bremerhaven zurückkehren und am angestammten Liegeplatz am Neuen Hafen festmachen.

Dort bleibt das Schiff zumindest nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge auch voraussichtlich bis Ende Mai. Der Hafenärztliche Dienst hat weitere Törns mit Gästen wegen der Coronapandemie untersagt. Von dieser Anordnung, erklärte die Deutsche Stiftung Sail Training (DSST) als Betreiber der „Alexander von Humboldt II“, sei man überrascht worden. Der Inzidenzwert für Bremerhaven liegt nach wie vor bei über 140 – wohl ein Grund für die kurzfristige Absage.