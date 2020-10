Segelschiffe: „Weiße Göttin“ bleibt bis Januar

Bremerhaven Die weiße Dreimastbark „Artemis“ ist zurück in Bremerhaven. Voraussichtlich wird das Schiff, das nach der „Göttin der Jagd“ benannt wurde, bis zum 3. Januar an seinem Liegeplatz am Neuen Hafen bleiben. Rein optisch stellt die „Artemis“ eine ideale Ergänzung zu den historischen Fahrzeugen der Schiffergilde dar. Sie liegen im Laufabstand vor dem „Lloyd’s“.

Open Ship will der Kapitän der „Artemis“ im Dezember anbieten, täglich von 12 bis 17 Uhr. Allerdings müssen die Rahmenbedingungen wegen der Corona-Krise das auch zulassen. Wenn alles klappt, haben interessierte „Seh-Leute“ Gelegenheit, an Bord zu gehen und sich das elegante Schiff auch einmal von innen anzuschauen.

In Bremerhaven ist die „Artemis“, ähnlich wie auch in Wilhelmshaven, schon oft „vor Anker gegangen“. Sie wurde 1926 in Norwegen gebaut, war rund 20 Jahre als Walfänger im Einsatz, danach 40 Jahre als Frachtschiff.

Das Schwesterschiff der „Artemis“, die „Atlantis“, hat Bremerhaven inzwischen wieder verlassen. Sie nahm, wie berichtet, zu mehreren Sonnenuntergangs-Fahrten auf der Weser eine Reihe von Passagieren an Bord.