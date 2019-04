Spectrum an Reederei übergeben

Bremerhaven Die Meyer Werft hat am Donnerstag planmäßig die Spectrum of the Seas an die Reederei Royal Caribbean International abgeliefert. Nach der Ablieferung an die Reederei verlässt das Kreuzfahrtschiff Bremerhaven. Am 18. April startet in Barcelona die Jungfernfahrt der Spectrum of the Seas unter Flagge der Bahamas in Richtung Asien.