Bremerhaven Nach der Insolvenz des Baustoffhändlers Kistner blieb am Geesteufer in Lehe eine regelrechte Industriebrache zurück. Das ist viele Jahre her. Die Stadt erwarb das Grundstück. Dann sich erst einmal gar nichts. Voriges Jahr begann die Aufbereitung des Areals. Alte Gebäude kamen weg, eine Halle mit erhaltungswürdiger Dachkonstruktion und ein wenn auch verkleinerter Turm blieben stehen. Seit Freitag nun ist Schluss mit der „Arbeitsruhe“. Baumaschinen drehten erste Runden.

Doch zuvor ergriff Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) das Wort. Im Beisein von Jungen und Mädchen einer benachbarten Schule, von Stadtverordneten und Repräsentanten verschiedener Firmen warf Grantz nur einen kurzen Blick in die Vergangenheit. „Wir schauen jetzt in die Zukunft, denn an dieser Stelle entsteht der neue Leuchtturm für den Stadtteil Lehe“, freute sich Grantz, dem das Projekt am Herzen liegt.

Auf dem reizvoll gelegenen Grundstück direkt am Fluss Geeste entstehen ein Hostel, ein Lebensmittelmarkt mit Vollsortiment und eine Reihe komfortabler Wohnungen. „Wir brauchen diesen Wohnraum dringend, um ihn auch Menschen anbieten zu können, die bei uns in Bremerhaven arbeiten aber auswärts wohnen“, so Grantz.

Mit Blick auf den Lebensmittelversorger erklärte der Oberbürgermeister, dass die Firma Edeka bereits einen Bauantrag für den Filialbetrieb an der Hafenstraße gestellt habe. „Daher gehe ich davon aus, dass Edeka auch in diesem Jahr noch anfangen wird“, so Grantz. Weitere Baumaßnahmen würden in einem zweiten Bauabschnitt 2020 erfolgen.