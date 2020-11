Straßen: Wichtig für Autofahrer: Zentrale Kreuzung gesperrt

Bremerhaven Autofahrer aufgepasst: Ein Engpass mit erheblichen Folgen für den Durchgangsverkehr droht an diesem Wochenende im nördlichen Bremerhavener Stadtteil Leherheide. Sowohl am Sonnabend, 14. November (ab 21 Uhr) als auch am Sonntag, 15. November (bis mindestens 19 Uhr) wird die Cherbourger Straße im Einmündungsbereich der Hans-Böckler-Straße komplett gesperrt.

Eine Information für auswärtige Besucher der Seestadt: Die Cherbourger Straße ist der Autobahnzubringer, der von der Abfahrt „Überseehäfen“ sowohl stadteinwärts führt, zugleich aber auch in die Seehäfen. Dieser Bereich gilt schon seit Jahren ohnehin als Großbaustelle, denn dort wird auch der Hafentunnel gebaut. Wie berichtet, dürfte sich die Inbetriebnahme dieser wichtigen Verbindung weiter verzögern.

Zu den also bereits bestehenden Einschränkungen kommt die Wochenendbaustelle noch hinzu. Das bedeutet: Die Verbindung zwischen der östlichen Stadtgrenze und der Anbindung zum Hafengebiet wird unterbrochen. Zudem ist der Stadtteil Leherheide über die Cherbourger Straße nicht mehr erreichbar.

Autofahrern wird dringend geraten, die genannten Bereiche bis Sonntagabend unbedingt zu meiden. Sie sollten zudem weiträumig umfahren werden.

Mit weiteren kurzfristigen Störungen des Durchgangsverkehrs muss zum Wochenbeginn weiter gerechnet werden: Markierungsarbeiten.