Bremerhaven Zu einem Besuch im Klimahaus wird an diesem Freitag Bundesumweltministerin Svenja Schulze erwartet. Die SPD-Politikerin kommt in Begleitung von Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (beide SPD). Klimahaus-Geschäftsführer Arne Dunker begrüßt die hochrangigen Gäste. Neben einem Rundgang durch die Wissens- und Erlebniswelt trägt sich Schulze am Nachmittag in das Goldene Buch der Stadt ein. Dieser offizielle Teil findet im Klimahaus-eigenen World Future Lab statt.