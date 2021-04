Terminals: Hafenbus 20 Jahre „auf Linie“

Bremerhaven Es war der damalige Tourismuschef Hennig Goes, auch „Mr. Sail“ genannt, der die Idee mit der Einführung eines Hafenbusses in der Seestadt 2001 umsetzte. 20 Jahre ist das her. Vorzuweisen hat der knallgelbe Doppeldecker seit dem eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte: Mehr als 30 000 Menschen gehen jedes Jahr an Bord. Während der Bustour erwartet sie ein besonders privilegierter Blick auf die Containerkaje mit den dicken Pötten aus aller Welt. Hier ist eigentlich Sperrgebiet – aus Sicherheitsgründen. Doch für den Touri-Bus stehen die Ampeln auf „Grün“.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Wirtschafts-Newsletter - jeden Donnerstag neu Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Darüber freut sich Dr. Ralf Meyer, Geschäftsführer der Erlebnis Bremerhaven GmbH: „Wir sind den Terminalbetreibern bis heute sehr dankbar, dass wir den exklusiven Zugang auf die Kajen bekommen haben und damit Bremerhavens Welthäfen auf eine deutschlandweit einmalige Weise vorstellen können.“ Wegen Corona pausiert der Hafenbus seit November 2020.