Testesser „prüfen“ vorab die Milchbar

Bremerhaven Verwandte, Freunde und Geschäftspartner haben am vergangenen Sonntag in der Milchbar an der Bremerhavener Lloydstraße an einem Testessen teilgenommen. Auch für das Personal war es die Premiere vor der Premiere. „Für uns war das ein wichtiger Tag. Nur so kann man Fehler entdecken, das Kassensystem kontrollieren, sehen, welche Gerichte am häufigsten bestellt wurden und welche weniger gefragt waren. Daraus wollen und werden wir bedeutsame Rückschlüsse ziehen“, sagte Milchbar-Betreiber Tufan Dikmen am Rande des ersten Durchlaufes. Bewirtet wurden den gesamten Tag über rund 130 Gäste.

An diesem Sonnabend muss alles sitzen, denn die Kult-Gaststätte gegenüber des Schiller-Hauses öffnet dann erstmals für zahlendes Publikum. Die Betreiber der Milchbar rechnen mit einem großen Zustrom. „Viele konnten es kaum erwarten, dass es hier endlich wieder losgeht“, bestätigte Dikmen.