Bremerhaven In keiner anderen deutschen Stadt bemühen sich Touristiker gemeinsam mit verschiedenen Partnern um möglichst viele barrierefreie Flächen und Einrichtungen wie in Bremerhaven. Einer, der das schon allein berufsbedingt beurteilen kann, ist Rolf Schrader, Geschäftsführer des Deutschen Seminars für Tourismus in Berlin (DSFT). Schrader erläuterte am Montag im Hause der Touristik, wie weit er mit seinen Testreihen in der Seestadt ist.

Am Ende steht die Verleihung des Zertifikats „Reisen für alle“. Auf einer entsprechenden Internetplattform, können Nutzer genau erkennen, was ihnen die Mitglieder dieses Netzwerkes zu bieten haben. Daraus kann die Touristik demnächst Angebots-Bündel schnüren, die auf die unterschiedlichen Beeinträchtigungen bei Menschen abgestimmt sind. Dafür gibt es deutschlandweit nur das vom DSFT erarbeitete System. So will man unnötige Verwirrung vermeiden. Bis April sollen in Bremerhaven die ersten konkreten Angebote stehen.

Was Rolf Schrader bei seinen Besuchen in der Seestadt angetroffen hat, muss bei dem Fachmann einen gewissen Eindruck hinterlassen haben. „Bremerhaven ist bei seinen Bemühungen, sich auch als Touristenschwerpunkt für Menschen mit Beeinträchtigungen gut aufzustellen, deutlich weiter, als andere Zentren. Bremerhaven ist für uns so etwas wie ein Leuchtturm. Vieles wird zügig umgesetzt, die Betriebe sind sehr aufgeschlossen“, lobte Schrader.

Bislang machen in Bremerhaven 29 Hotels, Gaststätten und touristische Einrichtungen mit. Auch das Stadttheater ist dabei. In den kommenden Monaten wollen sich weitere Partner anschließen.