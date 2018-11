Bremerhaven Das Wetter war so wie meistens im November: Erst grau, dann nass und bald wieder sonnig. Doch das war den meisten Nachbarn Bremerhavens, die zu einem kleinen Kurzurlaub in die Seestadt kamen, ziemlich gleichgültig. Sie wollten mehr sehen von Norddeutschlands Oberzentrum an der Wesermündung. Dafür sorgte vom vergangenen Freitag bis einschließlich Montag die Erlebnis Bremerhaven.

Das Angebot der Touristiker war recht verlockend: Sonderpreise in allen teilnehmenden Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten. 332 Buchungen wurden registriert. Die Hälfte davon entfiel auf Hotelübernachtungen. Hoch im Kurs standen nach Angaben der Erlebnis Bremerhaven vor allem das neue 4-Sterne-Hotel „The Liberty“ und das Atlantic Hotel Sail City. Die meisten Gäste blieben eine Nacht. Andere entschlossen sich zu einem mehrtägigen Aufenthalt.

Zufrieden fiel so auch die Bilanz von Erlebnis-Geschäftsführer Raymond Kiesbye aus: „Die guten Buchungsergebnisse bestätigen unser Angebot, auch Gästen aus dem Umland Bremerhaven näher zu bringen“, resümierte der Touristikchef.

Bei der Auswahl der Restaurants lag das Fischereihafen-Restaurant Natusch mit 37 Buchungen knapp vor dem Restaurant im ehemaligen Laderaum des Segelschiffs „Seute Deern“. Auf Platz drei rangierte das Restaurant „Weinrot“. Dort gibt es spezielle Tagesmenüs. Hoch im Kurs standen bei den Gästen ferner Klimahaus, Auswandererhaus und Hafenbus.