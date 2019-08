Trauer um Verleger Dr. Ditzen-Blanke

Bremerhaven Im Alter von 93 Jahren ist in Bremerhaven der Herausgeber der Nordsee-Zeitung, Dr. Joachim Ditzen-Blanke, am vergangenen Donnerstag gestorben. Das wurde am Freitag bekannt.

Ditzen-Blanke hat die Unternehmensgruppe über Jahrzehnte mit unternehmerischer Weitsicht geführt. Dabei war es ihm stets wichtig, die Nordsee-Zeitung für die Zukunft zu rüsten – auch mit Blick auf neue Techniken.

Privat engagierte sich Ditzen-Blanke intensiv für das Deutsche Auswandererhaus, an dessen Aufbau er maßgeblichen Anteil hatte.