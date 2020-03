TUI-Schiff mit Kurs auf Seestadt

Bremerhaven Wegen der Corona-Krise und ausfallenden Kreuzfahrten suchen immer mehr Reedereien längerfristige Liegeplätze für ihre Schiffe. Auch in Bremerhaven könnte es daher voll werden. Die „Aidamar“ ist schon da. Erwartet werden die „Amadea“, die „Artania“ und die Amera“ von Phoenix. Auf dem Weg aus dem Mittelmeer ist darüber hinaus „Mein Schiff 4“. Viel Platz an der nur 1040 m langen Columbuskaje benötigt ohnehin schon der P&O-Neubau „Iona“. So werden einige der Luxusliner wohl in den Häfen oder auf Reede liegen müssen.