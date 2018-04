Bremerhaven Die Rahmenbedingungen hätten besser nicht sein können: Bei fast hochsommerlichen Temperaturen von 27 Grad Celsius erwies sich die Besichtigungstour über das neueste Kreuzfahrtschiff der amerikanischen Reederei Norwegian Cruise Line (NCL), „Norwegian Bliss“, am Donnerstag als schweißtreibende Angelegenheit – jedenfalls außerhalb der klimatisierten Räume.

Während der offiziellen Übergabefeier dankten Bernard Meyer, Chef der Papenburger Meyer Werft, und NCL-Boss Andrew Stuart der Stadt Bremerhaven für die freundliche Aufnahme. Schon häufiger haben NCL-Neubauten aus Papenburg in Bremerhaven ihre Endausstattung erhalten. Die „Bliss“ allerdings nicht. Sie war dafür ins niederländische Eemshaven gefahren. Das nächste NCL-Schiff, das voraussichtlich im September 2019 ausgeliefert wird, könnte aber wieder Bremerhaven anlaufen.

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz hatte einige kleine Geschenke mitgebracht. So überreichte er eine Seestadt-Plakette an Kapitän Staffan Bengtsson. Meist werden diese Plaketten in einem Raum hinter der Brücke angebracht, der auch den Passagieren zugänglich ist.

Am Abend verließ die „Bliss“ Bremerhaven – mit Musik und Donnerschlägen.