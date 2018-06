Bremerhaven Nach Medienberichten, in denen es um Unterschlagungs-Vorwürfe gegen ehrenamtliche Mitarbeiter der Bremerhavener Tafel ging, haben jetzt in einer umfassenden Solidaritätsnote Sponsoren und weitere Helfer öffentlich erklärt, die Tafel auch in Zukunft uneingeschränkt unterstützen zu wollen. Tafel-Geschäftsführer Manfred Jabs hatte, wie berichtet, alle Kritik zurückgewiesen und sich vor seine Mitarbeiter gestellt.

Auch der griechische Gastwirt Alexis Vaiou und die Geschäftsführerin des Arbeitsförderungs-Zentrums im Land Bremen (afz), Karin Treu, kündigten an, dass es die Oster- und Weihnachtsessen für bedürftige Menschen aus Bremerhaven auch weiterhin geben werde.

Vaiou erklärte: „Es ist bedauerlich, dass hier offenbar eine Kampagne gegen die Tafel genutzt wird, um ein schlechtes Licht auf die Arbeit der vielen Helfer zu werfen.“ Karin Treu ergänzte: „Wir werden die Theo weiterhin für gemeinnützige Veranstaltungen zur Verfügung stellen.“

In einem Punkt sind sich Vaiou und Treu ebenfalls einig: Sollten sich Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeiter doch bestätigen, werde es erforderliche Konsequenzen geben. Bislang hat die ermittelnde Staatsanwaltschaft offenbar noch nichts Greifbares finden können.