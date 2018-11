Viel Geld für die Häfen der Seestadt

Bremerhaven Von der Wasserseite aus betrachtet, wird Bremerhaven in den kommenden Jahren sein äußeres Erscheinungsbild an einer markanten Stelle verändern: Die marode Nordmole – mit dem roten Seezeichen – soll durch einen Neubau ersetzt werden. Dieser verschwenkt bogenförmig in Richtung Weserstrandbad. Damit vergrößert sich die Einfahrt zur Doppelschleuse. Für die Schiffsbesatzungen soll sich damit das Navigieren erleichtern. Gerade hat der Bremer Senat beschlossen, für Planung und Bau einer neuen Nordmole 25,54 Millionen Euro bereitzustellen.

Dazu erklärte Bremens Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Martin Günthner: „Dies ist ein erster wichtiger Schritt, um das wirtschaftliche Pontenzial des Fischereihafens künftig noch besser nutzen zu können.“

Weitere 17,7 Millionen Euro sollen in eine ebenfalls abgängige, 320 m lange Kaje fließen, die zwischen der Columbuspier und der Einfahrt zur Nordschleuse liegt. „Derzeit passieren jährlich etwa 2000 Schiffe die Nordschleuse. Deswegen besteht auch hier Handlungsbedarf“, unterstrich Günthner.