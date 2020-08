Von Bremerhaven Nach Amsterdam: Seltener Besuch: Kreuzliner „Sans Souci“ legt an

Bremerhaven Als die „Sans Souci“ am frühen Freitagmorgen in den Geestevorhafen einlief, war der Himmel über Bremerhaven grau. Für das Flusskreuzfahrtschiff gab es daher Wasser von oben und von unten. Kapitän Peter Grunewald störte das wenig. In einem eleganten Bogen steuerte er die „Sans Souci“ in Richtung Doppelschleuse. Dort lief gerade der Treibstoffversorger „Cora“ aus.

Hinein in die Schleuse

Dann aber war der flache Fluss-Kreuzliner an der Reihe. Problemlos lief die „Sans Souci“ in die kleinere der beiden Schleusenkammern ein. Von Bremerhaven bekamen die Passagiere zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel zu sehen. Hinter den größeren Fenstern gerade oberhalb der Wasserlinie ließen sie sich bereits das Frühstück servieren. Für die Seestadt sollte später noch genug Zeit bleiben.

Gefrühstückt wurde an diesem Freitagmorgen nicht nur an Bord, auch die Gäste des Nordsee-Hotels im Schaufenster Fischereihafen ließen sich gerade verpflegen, als die „Sans Souci“ anlegte. Dieses Manöver konnten sie so aus allernächster Nähe beobachten.

Corona-Bestimmungen

Während die Seereisen mit den großen Kreuzfahrtschiffen wegen der Corona-Krise nach wie vor noch nicht wieder richtig in Schwung kommen, sind im Flusskreuzfahrten-Segment schon wieder mehr Schiffe unterwegs. Doch auch hier gelten für Passagiere und Besatzungen gleichermaßen Hygienevorschriften. Um die nachweislich einhalten zu können, nehmen die Reedereien weniger Fahrgäste mit.

Die „Sans Souci“ ist eigentlich für 80 Reisende ausgelegt. Tatsächlich sind aber nur 50 an Bord. So passiert während der Fahrten auf den Flüssen alles eben mit etwas mehr Abstand. Das wird gerne akzeptiert.

In Bremerhaven bleibt das Kreuzfahrtschiff nach seinem Erstanlauf, wie berichtet, bis diesen Samstag. Dann geht es weiter über Oldenburg und Papenburg. Endziel ist die niederländische Metropole Amsterdam.