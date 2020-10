Vorschlag: Darf in Weser doch gebadet werden?

Bremerhaven Die Pläne für einen Neubau der Nordmole am Geestevorhafen sind schon mehrere Jahre alt und sollen bald umgesetzt werden. Ganz neu ist in diesem Zusammenhang ein Vorschlag von Robert Haase, dem Geschäftsführer der Bremerhavener Bädergesellschaft. Haase könnte sich nämlich vorstellen, praktisch im „Schatten“ der neuen Mole eine Bade-Lagune in der Weser zu schaffen. Das wiederum sorgt in der Politik für erhebliche Diskussionen, denn Haases Idee wird als nicht unrealistisch betrachtet.

Mit Interesse verfolgen dürften die weitere Entwicklung die Bremerhavener Weserschwimmer. Sie fordern schon seit Jahren, das Schwimmverbot in der Weser endlich aufzuheben. Wie berichtet, gab es dazu mehrere Aktionen „zivilen Ungehorsams“. Die Weserschwimmer gingen trotz Verbots ins Wasser.