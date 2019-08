Bremerhaven Wer es spannend findet, mit dem Schiff durch eine Schleuse hinaus auf die Weser zu fahren, entscheidet sich wahrscheinlich für das kleine Fahrgastschiff „Geestemünde“ (14 Uhr). Sie liegt im Neuen Hafen und muss die Sportbootschleuse zweimal passieren – auf dem Hin- und auf dem Rückweg.

Die wesentlich größere und vor allem deutlich ältere „Oceana“ legt direkt an der Seebäderkaje ab. Der „Schreiber-Dampfer“ des Baujahres 1938 kommt beinahe täglich von Bremen nach Bremerhaven. Während die Fahrgäste die Seestadt entdecken, legt die „Oceana“ um 13 Uhr ab. Der Oldie ist recht schnell auf der Weser unterwegs.

Der Kurs, den beide Schiffe im Angebot haben, ähnelt sich stark. Zunächst geht es an den neuen Häusern hinter dem Deich und an der Einfahrt zur Nordschleuse vorbei. Von dort aus sind schon die ganz dicken Pötte zu sehen. Oft liegen große und kleinere Kreuzfahrtschiffe am Columbus-Cruise Terminal.

Die riesigen Containerfrachter sind nicht ganz so hübsch – echte „Arbeitstiere“ eben. Minütlich werden die bunten „Blechboxen“ von Bord gehoben oder dort abgesetzt.

Der Schlussakkord ist eine Sandbank auf der anderen Weserseite. Bei Niedrigwasser aalen sich hier viele Robben in der Sonne.