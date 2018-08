Bremerhaven Nach einem gemeinsamen Empfang am Mittwochabend begannen am Donnerstag die ersten Bremerhavener Islandtage – eine Großveranstaltung für alle, die sich für das Leben und das Essen der Nordländer interessieren. Mittelpunkt eines bunten und abwechslungsreichen Programms ist das Schaufenster Fischereihafen.

Über den Dächern der Havenwelten wurde es am Donnerstagmittag zunächst ganz offiziell. Im 5. Stock des neuen Hotels „The Liberty“ – es steht direkt neben dem Deutschen Auswandererhaus – trug sich Islands Botschafter in das Goldene Buch der Stadt Bremerhaven ein. Das fand im kleinen Kreis in der New York Bar statt. Von dort aus bietet sich ein ungewohnter, reizvoller Blick über den Neuen Hafen und die Weser.

Botschafter Martin Eyjólfsson, der protokollgerecht eigentlich mit „Seine Exzellenz“ angesprochen werden muss, äußerte bei seinem Eintrag den Wunsch, dass Bremerhaven und Island ihre langjährige Freundschaft vertiefen und gemeinsam zu neuen Ufern aufbrechen. Wie berichtet, verbindet die Seestadt und Island eine lange erfolgreiche Zusammenarbeit im Bereich der Fischwirtschaft. Das unterstrich am Rande auch der frühere maritime Berater der Bundesregierung, der Bremerhavener Uwe Beckmeyer (SPD).

Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Lückert und Oberbürgermeister Melf Grantz überreichten dem Botschafter noch einige Geschenke, darunter eine Bildersammlung, in der sich auch typische Kochrezepte verbergen.