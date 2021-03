Wirtschaft: Nach Corona gern weiter im Homeoffice

Bremerhaven Die Erfahrungen mit der Arbeit aus dem Homeoffice, wie jetzt in der Coronakrise oft unvermeidbar, fallen in der heimischen Wirtschaft offenbar recht unterschiedlich aus. Da gibt es Unternehmen, die froh sind, wenn alle Beschäftigten bald an ihre angestammten Arbeitsplätze zurückkehren. Andere haben mit Job und Homeoffice allerbeste Erfahrungen gesammelt.

Dazu zählt die Hafenmanagementgesellschaft Bremenports. Dort wurde gerade eine neue Betriebsvereinbarung unterzeichnet, die es erlaubt, auch nach Corona 40 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice oder mobil zu erbringen.

Dazu erklärte Bremenports-Chef Robert Howe: „Das ist ein Riesenschritt vorwärts, der es uns ermöglicht, nach dem Ende der Corona-Pandemie nahtlos in eine moderne und flexible Form der Arbeitsorganisation zu wechseln.

Howe verwies darauf, dass es angesichts des demografischen Wandels und der stetig wachsenden Aufgaben im Unternehmen auch in den kommenden Jahren erforderlich sei, eine Vielzahl von Stellen neu zu besetzen. Bremenports, so Howe, sei ein Arbeitgeber, der wegen seiner breiten Aufstellung eine Fülle von Spezialaufgaben wahrnehmen müsse. Daran werde sich auch so bald nichts ändern.

Mehr Infos: www.karriere.bremenports.de