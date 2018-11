Bremerhaven Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, geht im Fischereihafen ein Großprojekt seiner Fertigstellung entgegen. Zum Jahresende will die Nordwest Logistik & Spedition GmbH ihr neues Umschlagzentrum an der Straße Am Lunedeich in Betrieb nehmen. Vom Stand der Arbeiten verschaffte sich Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) vor Ort einen Überblick.

In der 1500 Quadratmeter großen Halle des Bremerhavener Unternehmens entstehen 400 TK-Stellplätze. Im Lager und auch im Verwaltungsbereich setzt Nordwest künftig auf modernste digitale Technik. So wurde der Standort für die Entwicklung der Logistik 4.0 gerüstet, durch die sich nach Angaben von Nordwest Schnelligkeit, Flexibilität und Kontrolle wesentlich verbessern lassen. An einem Standort wie Bremerhaven, der bei der Fisch- und Lebensmittelverarbeitung in Deutschland eine führende Position einnehme, sei hochmoderne, zeitgemäße Logistik unerlässlich, hieß es aus dem Unternehmen.

Nordwest will zudem fünf neue Arbeitsplätze schaffen, damit sein Personal weiter qualifizieren und aufstocken. „Wir wollen mit 20 Prozent mehr Personal die doppelte Umschlagleistung erbringen“, kündigte im Beisein des Senators Roland Seeckt, Geschäftsführer des Unternehmens, an.

Nordwest bietet Warenannahme, Pflege, Veredelung, Kommissionierung, Selektion sowie den Versand von Frisch- und Tiefkühlprodukten an.