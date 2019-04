Bremerhaven Die Staatsanwaltschaft Bremen bemüht sich, die Vorwürfe versuchter Wahlfälschung in Bremerhaven schnellstmöglich zu klären. Das sagte ein Sprecher der Behörde am Montag. Es seien in der Sache aber sehr viele Zeugen zu vernehmen. Deshalb wollte er sich auf kein Ende der Ermittlungen festlegen. Im Bundesland Bremen, zu dem auch Bremerhaven zählt, wird am 26. Mai ein neuer Landtag gewählt. Bis zum Wahltag sei es noch möglich, verdächtige Briefwahlumschläge aus dem Verkehr zu ziehen, sagte eine Sprecherin des Bremer Wahlamts.

Vor Ostern hatte die AfD Anzeige erstattet: Angeblich habe ein Mann in Bremerhaven mehrfach mit der Vollmacht von Wahlberechtigten Wahlscheine beim Wahlamt abgeholt und ein Kreuz für einen CDU-Bewerber gemacht. Die Wahlberechtigten hätten anschließend auf Drängen des Mannes in der eidesstattlichen Versicherung bestätigt, dass sie eigenständig abgestimmt hätten. Die AfD stützte sich dabei auf die Darstellung einer Betroffenen.

Die Briefwahlumschläge seien nummeriert, erläuterte die Expertin vom Wahlamt. Deshalb sei bis zum Wahltag feststellbar, an wen sie ausgegeben worden seien. Die Umschläge würden erst am Wahlabend geöffnet. Dann würden diese Stimmzettel mit allen anderen anonym ausgezählt. Wenn es also Manipulationen gegeben habe, müsse man diese Umschläge vorher finden. Um Fälschungen bei der Briefwahl zu vermeiden, dürfe grundsätzlich kein Bevollmächtigter Wahlumschläge und Stimmzettel für mehr als vier Menschen abholen.