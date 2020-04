Törn-Ausfälle: Coronakrise stoppt die „Alex II“

Bremerhaven Es war erst am 12. März, als die „Alexander von Humboldt II“ nach einer mehrmonatigen Abstinenz ihren grünen Metallrumpf endlich einmal wieder in Richtung Bremerhaven, ihrem Heimathafen, schob. Weil es an diesem Tag sehr stürmisch war, musste das Schiff im Fischereihafen festmachen, nicht, wie geplant, an der Seebäderkaje.

Inzwischen wirbelt ein ganz anderer Sturm die Reisepläne des Seglers durcheinander: die Coronakrise. Bereits fest eingeplante Törns mussten abgesagt werden – zunächst bis zum 11. Mai. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Eigentlichen stehen reizvolle Häfen wie Stockholm, Reykjavik, Edingburgh, Amsterdam und die Sail in Bremerhaven (19. bis 23. August) auf dem Törnplan.

Zunächst aber reden alle über die Folgen der Coronakrise. „Wir werden sämtliche behördliche Vorgaben genau einhalten“, betonte Jürgen Hinrichs von der Deutschen Stiftung Sail Training (DSST). „Sicherheit und Gesundheit unserer Mitsegler und unserer ehrenamtlicher Stammcrew sind in dieser außergewöhnlichen Situation das Allerwichtigste.“

Da die weitere Entwicklung nicht absehbar sei, bleibe nichts anderes übrig, als den 11. Mai abzuwarten. Man werde jeden Interessenten, der im fraglichen Zeitraum mit der „Alexander von Humboldt II“ segeln wollte, persönlich kontaktieren, um gemeinsam Alternativen für die ausfallenden Reisen zu finden, versprach Hinrichs. „Für die Treue unserer vielen Mitsegler bedanken wir uns zu gegebener Zeit mit Rabatten bei Umbuchungen.“

Mehr Infos und Tipps: www.alex-2.de