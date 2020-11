„Geestemünde“ Stammgast in der Sportbootschleuse

Ob das Bremerhavener Fahrgastschiff MS „Geestemünde“ nun zu den „Dicke-Pötte-Touren“ aufbricht oder von Unternehmen zu einer Tour auf der Weser gechartert wird – immer muss die Besatzung dabei die Sportbootschleuse (Bild) nutzen. Dort wird der Unterschied zwischen den Wasserständen in der Weser und im Hafenbecken ausgeglichen. Wegen der Coronakrise durfte der kleine weiße „Dampfer“ dieses Jahr deutlich weniger Passagiere mitnehmen, als sonst üblich. Die Plätze an Bord waren streng limitiert, das Tragen von Mund- und Nasenmasken vorgeschrieben. Auch der Start in die Saison 2020 verzögerte sich. Für 2021 wünscht man sich nun „bessere Verhältnisse“.BILD: