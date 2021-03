Gemeinsame Sache gemacht: Nachschub für geheimen Fregattenbau?

Für den nächsten geheimen Spezialauftrag taten sich am Mittwoch die beiden großen Bremerhavener BVT-Schwimmkräne zusammen. Gemeinsam brachten sie auf dem Wasserweg wohl ein weiteres Bauteil für den Bau von drei Fregatten in den südlichen Fischereihafen. Dort, in den großen ehemaligen Werkhallen von Weserwind werden, wie berichtet, drei Schiffe für die ägyptische Marine zusammengesetzt. Zumindest eine der Fregatten dürfte inzwischen weitgehend fertig sein. Auf einem Spezialponton von BVT soll sie bald verholt werden.BILD: