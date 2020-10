Leuchtender Luxus-Liner „Iona“ noch immer ohne Passagiere

Das fabrikneue britische Kreuzfahrtschiff „Iona“, gerade von der Papenburger Meyer Werft an die Reederei P&O übergeben, liegt mit mehreren Unterbrechungen nun schon seit März in Bremerhaven. Längst haben sich die Einheimischen an den Anblick des Riesenschiffes gewöhnt, das von vielen Plätzen aus über Kilometer zu sehen ist. Wann das schwimmende Hotel erstmals mit Passagieren in Fahrt kommen wird, ist noch nicht ganz klar. Angeblich soll es im kommenden Februar von England aus zu einer Fahrt in kanarische Gewässer gehen. In Bremerhaven soll zurzeit überwiegend nautisches Personal an Bord sein. Der gesamte Hotelbetrieb für die 5000 Passagiere ist nicht aktiv. Auch ohne Fahrgäste ist die „Iona“ vor allem im Morgengrauen dank ihrer perfekten Beleuchtung auf der Weser ein echter „Hingucker“.BILD: