Reine Männersache: Schwere Schirme fürs Eis-Café

Dieses Foto von den Betreibern eines großen Eis-Cafés an der Bremerhavener Fußgängerzone wurde am 20. April 2020 aufgenommen. Vor einem Jahr mehrten sich die Hoffnungen auf ein schnelles Ende des Lockdowns in der Coronakrise. Die Einschränkungen im öffentlichen Leben sollen diesmal wohl bis zum 18. April dauern – wenn es keine Verlängerung gibt. Somit bleibt es unklar, wann die Männer vom Eis-Café diesmal ihre große Sonnenschirme aus dem Winterlager wieder ins Freie holen können. Prognosen traut sich gegenwärtig kaum jemand zu.BILD: