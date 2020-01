Schneller Schnabel-Flitzer schafft Lotsen zum Schiff

Auf der Weser zählt das Lotsenversetzboot „Visurgis“ zu den ganz besonders schnellen Flitzern. Zwei MTU-Dieselmotoren leisten 2447 PS. Damit erreicht das unsinkbare und selbstaufrichtende Wasserfahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten. Das entspricht 56 km/h. Als markant gelten an der 2015 in Dienst gestellten „Visurgis“ der „Schnabel“ am Bug, der für mehr Kursstabilität und Auftrieb sorgt, sowie die fast umlaufende Fenderröhre. Die „Visurgis“, hier auf dem Weg in Richtung Wesermarsch, bedient die Lotsenstation in der Außenweser. Bis zu acht Lotsen fahren mit.BILD: