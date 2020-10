Viele „Seh-Leute“ an Sportbootschleuse unterwegs

Wer an der Sportbootschleuse einen Blick auf die ein- und auslaufenden Wasserfahrzeuge erhaschen möchte, ist an den Brückenübergängen und am Fuße des Kontrollturms genau an der richtigen Stelle. Mehrfach am Tag werden die Schleusentore bewegt, um Ankünfte und Abreisen zu ermöglichen. Immer wenn die Tore öffnen, fordert eine Stimme vom Band die Passanten auf, diesen Bereich zu verlassen – zuerst in deutscher und englischer Sprache und zum Schluss auf Plattdeutsch. Das führt regelmäßig zu Heiterkeit bei den „Seh-Leuten“.BILD: