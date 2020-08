Entwarnung: Nordsee-Lagune in Burhave ist wieder geöffnet

Burhave Sonntagmittag konnten die Mitarbeiter der Tourismus-Service-Gesellschaft in Butjadingen aufatmen und Entwarnung geben: „Die Nordsee-Lagune in Burhave ist ab sofort wieder geöffnet“, teilte Katrin Kruska, Leiterin der Tourist-Information, mit.

Nach ihren Angaben zeigten die gerade eingetroffenen Ergebnisse der Wasserproben keine auffälligen Werte mehr, so dass die am Freitag verhängte Zwangspause aufgehoben werden konnte.

Bei einer der regelmäßigen Überprüfungen der Wasserqualität in der Badelagune hatte das Gesundheitsamt eine erhöhte Konzentration an Kolibakterien festgestellt. Auslöser dieser Verunreinigungen ist ein toter Feldhase gewesen. Das Tier war in ein Absetzbecken der Filteranlage gefallen und dort ertrunken.