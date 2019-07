Burhave Aus der für diesen Freitag geplanten Wiedereröffnung des Allee-Cafés in Burhave wird nichts. Die Pächterin sei sehr kurzfristig wieder abgesprungen, hat am Donnerstag Jann Schütt, der neue Eigentümer des Gebäudes an der Strandallee, mitgeteilt. Nadine Röstel aus Garrel im Landkreis Cloppenburg hatte das Café übernehmen wollen und der NWZ am späten Mittwochnachmittag noch euphorisch von ihren Plänen erzählt. Donnerstagmittag teilte Nadine Röstel ihrem Verpächter mit, dass sie einen Rückzieher machen müsse – aus gesundheitlichen Gründen. Jann Schütt sucht nun einen neuen Pächter. Interessenten erreichen ihn unter Telefon 0151/11974351.

Gastronomie In Butjadingen Wieder Leben im Allee-Café

24 Jahre lang hatte Annegret Martens das Allee-Café erfolgreich betrieben. Mitte Oktober 2015 hatte sie einen Schlussstrich gezogen, um Jüngeren Platz zu machen. Die fanden sich auch. Ein Paar aus Nordenham-Blexen pachtete das Café, das inzwischen auch neue Eigentümer hatte. Lange hielten die Blexer aber nicht durch. Seit Ende der Saison 2018 steht das Allee-Café leer.