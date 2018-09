Burhave Zum letzten Mal in dieser Saison können Sportler an diesem Dienstag, 4. September, von 17 bis 19 Uhr auf dem Sportplatz in Burhave die leichtathletischen Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllen. Die 20 Kilometer lange Fahrradstrecke wird am Montag, 10. September, um 17 Uhr gestartet. Treffpunkt ist an der Oldenburger Straße/Ecke Butjadinger Straße. Anschließend kann die 200-Meter-Sprintstrecke gefahren werden.