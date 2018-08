Burhave Ein Sommerkonzert findet an diesem Freitag in der St.Petri-Kirche in Burhave statt. Zu Gast sind Christine Dubrowsky (Sopran), Karin Gerdes (Blockflöte) und Johannes Kirchberg (Orgel). Beginn ist 20 Uhr.

Die Kirchenmusikerinnen Christine Dubrowsky (Burhave), Karin Gerdes (Langwarden, Tossens) und Kantor Johannes Kirchberg (Blexen) haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Es erklingen Werke in unterschiedlichen Besetzungen mit Orgel sowie Orgelsolostücke. Von Johann Sebastian Bach sind das Praeludium und die Fuge in C-Dur und c-Moll aus dem Wohltemperierten Klavier zu hören. Das C-Dur-Praeludium ist vielen als „Ave Maria“ bekannt, da der französische Komponist Charles Gounod es als Grundlage für seine „Ave Maria“-Vertonung genutzt hat.

Außerdem stehen beliebte Melodien wie die „Air“ von Bach und das „Ave Maria“ von Franz Schubert in einer Soloversion für Orgel auf dem Programm. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei; es wird aber um eine Spende gebeten.