Quartalsschießen in Burhave

Burhave Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der Schützenverein Burhave seine Quartalsschießen verschieben müssen. Das erste Schießen nach dem Lockdown findet nun an diesem Dienstag im Schützenhaus an der Straße Achtern Diek in Burhave statt. Im dritten Quartal wird am 22. September und im vierten Quartal am 19. November geschossen. Das Schießen findet jeweils unter den bekannten Bedingungen ab 19 Uhr während des Trainingsabends im Schützenhaus statt.