Spielscheune geschlossen

Burhave Immer zu Beginn eines Jahres, wenn sich in Butjadingen nicht allzu viele Touristen aufhalten, nimmt die Spielscheune in Burhave eine Auszeit, um Sanierungs- und Wartungsarbeiten vornehmen zu lassen. Diese Arbeiten stehen nun wieder einmal an. Von diesem Montag an ist die Spielscheune bis zu 26. Januar geschlossen.