Tataah lädt zur Mega-Party ein

Burhave Der Karnevalsverein Butjadingen Tataah veranstaltet wieder eine Mega-Party im Rathaussaal in Burhave. „Halloween“ lautet dort am Samstag, 2. November, ab 21 Uhr das Motto. Wer im Kostüm erscheint, zahlt nur 5 anstatt der sonst anfallenden 7 Euro Eintritt. Als Besonderheit gibt es wieder eine Happy Hour, die um 23.01 Uhr beginnt. Ab dann kosten elf Bier nur elf Euro. Mit der Party läutet Tataah die Karnevalszeit ein. Am 11. November wird wieder der noch geheime Tataah-Tatort gekürt.