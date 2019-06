Verkehrstraining in Mini-Autos

Burhave Ein Verkehrstraining für Kinder mit motorgetriebenen sogenannten Minicars findet am Mittwoch, 26. Juni, and der Grundschule Butjadingen, An der Grundschule 6, in Burhave statt. Ab 10.55 Uhr sind die Minicars vor Ort. Das Training soll die Schüler für die Gefahren, die von Autos im Straßenverkehr ausgehen, sensibilisieren. Dank der Landessparkasse zu Oldenburg ist die Teilnahme für die Schulklassen am Vormittag kostenlos. Die Mädchen und Jungen werden über die Bedeutung von Rücksichtnahme, Fairness und Reaktionsvermögen im Straßenverkehr in Theorie und Praxis aufgeklärt. Jedes Kind wird mit den Minicars einen authentisch nachgestellten Straßenparcours durchlaufen, natürlich angeschnallt und mit Helm. Um die Situation realistisch zu gestalten, sind gleichzeitig mehrere der bunten Minicars auf dem Parcours unterwegs. Ab 14 bis circa 17 Uhr dürfen alle Kinder die Minicars nutzen. Dann muss für die Fahrten allerdings bezahlt werden.