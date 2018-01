Butjadingen Der 11. Januar 2018, der vergangene Donnerstag also, sollte ein richtig toller Tag werden für Monika und Ulrike Hoffmeister. Stattdessen endete er mit Frust und Enttäuschung. Das lesbische Paar aus Burhave wollte beim Butjadinger Standesamt seine Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Im Rathaus in Burhave blitzte Monika Hoffmeister mit ihrem Anliegen jedoch ab.

Am 11. Januar 2002 hatten Monika und Ulrike Hoffmeister in der Stadt Bielefeld, in der sie damals wohnten, offiziell ihre Lebenspartnerschaft begründet. Auf den Tag genau 16 Jahre später wollte die heute 71-Jährige Monika Hoffmeister nun im Rathaus in Burhave die Umwandlung in eine Ehe beantragen. Damit wollte sie ihrer Partnerin eine besondere Freude zum 16. Hochzeitstag bereiten. Doch es kam alles ganz anders.

Die Ehe für alle ist seit dem 1. Oktober 2017 geltendes Recht. Monika und Ulrike Hoffmeister gehören zu den Menschen, die für eben dieses Recht gekämpft haben. Umso unfassbarer ist für Monika Hoffmeister die Absage, die sie sich am vergangenen Donnerstag auf dem Standesamt in Burhave einfing. Sie bekam dort zu hören, dass die Umwandlung der Lebenspartnerschaft in eine Ehe aktuell noch nicht möglich sei.

So läuft es in den Nachbar-Kommunen In Nordenham hat das dortige Standesamt im vergangenen Jahr vier Lebenspartnerschaften in Ehen umgewandelt und zudem eine gleichgeschlechtliche Ehe geschlossen. Das sei völlig problemlos gelaufen und auch unmittelbar mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes am 1. Oktober möglich gewesen, sagt Standesamtsleitserin Sonja Brödje. Das Bundesinnenministerien habe die Standesämter mit sehr guten Handreichungen ausgestattet. „Wir haben große Freude an den Umwandlungen und den gleichgeschlechtlichen Eheschließung, weil sie etwas ganz Besonderes sind“, so Sonja Brödje. In Stadland hat das Standesamt bislang eine Umwandlung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe vorgenommen. Problemlos möglich ist das laut Standesbeamtin Sigrid Burmester auch, wenn die Lebenspartnerschaft an einem anderen Ort als dem aktuellen Wohnort begründet wurde. Auch Stadland war zum Stichtag 1. Oktober 2017 startklar. Sigrid Burmester wirbt allerdings um Verständnis dafür, dass es in kleinen Standesämtern, in denen jeder alles machen muss, mit der Umsetzung neuer Gesetze auch mal eine Weile dauern könne.

Monika Hoffmeister empfindet Butjadingen als offen, tolerant und liebenswert. Auf dem Standesamt habe sie sich jedoch in einer Art und Weise behandelt gefühlt, die sie „ganz, ganz tief gekränkt“ und „sehr traurig“ gemacht habe. „Ich hab mich ins Auto gesetzt und erstmal geheult“, sagt Monika Hoffmeister, die vor 16 Jahren mit ihrer heute 65 Jahre alte Lebenspartnerin nach Butjadingen zog.

Bürgermeisterin Ina Korter bestätigt, dass Monika Hoffmeister am 11. Januar auf dem Standesamt wegen einer gleichgeschlechtlichen Ehe vorgesprochen habe. Aufgrund von fehlenden Unterlagen „und wegen des bis dahin noch nicht bekannten Handlings der Software hat der Standesbeamte die Aussage getroffen, dass eine Bearbeitung momentan noch nicht möglich ist“, so Ina Korter.

Die Bürgermeisterin betont, dass das Standesamt Butjadingen „im Laufe der Jahre an der Schließung von vier Lebenspartnerschaften mitgewirkt“ habe. Zum heutigen Zeitpunkt lägen zwei weitere Anfragen zur Umschreibung einer Lebenspartnerschaft in eine Ehe vor. Zusätzlich liege die Anmeldung einer gleichgeschlechtlichen Ehe vor. „In keinem der Fälle hat es eine Beschwerde gegeben“, versichert Ina Korter.

Hinsichtlich der bislang fehlenden Unterlagen und des Handlings der erforderlichen Software hat die Gemeinde offenbar rasch nachgebessert. Die Bürgermeisterin verweist jedenfalls darauf, dass die Bearbeitung „nunmehr zügig erfolgen“ könne.

Das hat das Standesamt am Dienstag auch Monika Hoffmeister mitgeteilt oder besser: mitzuteilen versucht. Die 71-Jährige hat das Gespräch abgebrochen. Sie möchte zwar weiterhin ihre Lebenspartnerschaft mit Ulrike Hoffmeister in eine Ehe umwandeln lassen. Das, so der Plan der beiden Frauen, soll aber nicht mehr auf dem Butjadinger Standesamt geschehen.