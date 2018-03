Butjadingen Tosender Applaus für die frisch gekürten Menschen des Jahres: Bei einem Empfang, zu dem die Nordwest-Zeitung und die Raiffeisenbank Butjadingen-Abbehausen mit Unterstützung der Gemeinde in den Saal des Butjadinger Hofs eingeladen hatten, ist am Samstag Cristine Heckmann aus Stollhamm zu Butjadingens Frau des Jahres gekürt worden. Die Stollhammerin ist die Leiterin der auch für Butjadingen zuständigen Hospizhilfe in Nordenham.

Ein Novum gab es bei den Männern. Erstmals hat nicht ein einzelner Mann die Ehrennadel verliehen bekommen, sondern es waren zwei. Oliver Kähler und Kai Bahlmann haben 2017 als Mitglieder der Schnellen Einsatzgruppe der Butjadinger DLRG ein Menschenleben gerettet. Dafür wurden sie als Männer des Jahres ausgezeichnet.

Die Ehrungen nahmen Bürgermeisterin Ina Korter, Peter Beck und Markus Graf als Vorstände der Raiba sowie NWZ-Redakteur Detlef Glückselig vor. Neben der wertvollen Ehrennadel bekamen Butjadingens Menschen des Jahres 2017 je einen großen Blumenstrauß, eine Urkunde und ein Geldgeschenk. Zu den ersten Gratulanten gehörte Lars Reckermann, Chefredakteur der NWZ.

Oliver Kähler (21) und Kai Bahlmann (22) schilderten bei dem Empfang noch einmal im Zeitraffer, was sich bei dem wohl spektakulärsten Einsatz, den sie je hatten, zugetragen hatte. In der Nacht auf den 29. Oktober tritt niemand freiwillig vor die Tür, denn über Norddeutschland wütet der Orkan Herward. Oliver Kähler und Kai Bahlmann müssen nicht nur vor die Tür, nachdem um 4.57 Uhr ihr Pieper Alarm ausgelöst hat. Sie müssen mit dem Einsatzboot aufs Wasser, das einem ohrenbetäubenden Inferno gleicht. In dieser pechschwarzen Nacht retten die beiden Butjenter einem 59 Jahre alten Mann das Leben.

Der 59-jährige und sein 63 Jahre alter Bruder hatten in Sehestedt in ihrem VW Bulli übernachten wollen als die Flut kommt. Der 59-jährige Mann hat sich an einem Pfahl festgekrallt, um nicht von der Strömung weggerissen zu werden. Kai Bahlmann hat keine andere Wahl, als ins Wasser zu springen und sich gegen die Wellenberge zu dem Mann vorzukämpfen, während Oliver Kähler das Boot auf Kurs hält. Den 63 Jahren alten Bruder des Geretteten können die Helfer anschließend bei einer waghalsigen Aktion von einem Marinehubschrauber aus nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Was geht in einem vor, wenn man in einer finsteren Nacht vom Deich auf das aufgewühlte Meer guckt? Einen kurzen Moment lang mache man sich schon seine Gedanken, räumten Butjadingens Männer des Jahres am Samstag ein. „Aber dann“, sagt Oliver Kähler, „steigt man eben in das Boot und macht seinen Job.“ Die rund 60 Gäste im Butjadinger Hof honorierten so viel Mut und Entschlossenheit mit lang anhaltendem Beifall.

Den gab es auch für Christine Heckmann. Der Tod ist ein Thema, über das niemand gerne redet. Christine Heckmann hat das schon immer gestört. Die gelernte Krankenschwester unternahm in den 80er Jahren eine Studienreise nach England, war fasziniert davon, wie selbstverständlich dort das Sterben als Teil des Lebens akzeptiert wird. Nach Hause kehrte sie mit der Idee zurück, einen Hospizverein ins Leben zu rufen. Bei der katholischen St.-Willehad-Gemeinde, in der es ähnliche Bestrebungen gab, rannte sie damit offene Türen ein.

Heute ist die 71-jährige Stollhammerin die Vorsitzende der Hospizhilfe. Sie ist für alle administrativen und organisatorischen Aufgaben zuständig, begleitet zudem Trauernde auf dem Weg zurück ins Leben. „Mitfühlen darf man, mitleiden ist nicht so gut“, sagt Christine Heckmann. Doch wie schafft man das, hier zu trennen und abzuschalten? Die Stollhammerin hat ein gutes Mittel gefunden. Wenn sie von einem „Einsatz“ für die Hospizhilfe kommt, setzt sie sich aufs Fahrrad, radelt durchs schöne Butjadingen und hört dabei über ihren Walkman Musik – am liebsten von Joe Cocker oder Tina Turner.

