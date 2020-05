Forum verschiebt weiteren Vortrag

Butjadingen Das Butjadinger Forum Naturheilkunde und Medizin muss wegen der Corona-Krise einen weiteren Vortrag verschieben. Dr. Marlene Laturnus hätte am Montag, 25. Mai, zum Thema „Bewegung – ein hochwirksames Medikament“ referieren sollen. Das Forum will aber niemand einem Infektionsrisiko aussetzen und sagt der Termin daher ab. Wie und ob das Vortragsprogramm für 2020 noch weitergeht, will Gerhard Bruns als Mitbegründer des Forums rechtzeitig bekanntgeben.