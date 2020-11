Grusel-Fund in Butjadingen: Knochen an die Küste gespült – Polizei ermittelt

Eckwarder Altendeich Ein makabrer Fund beschäftigt die Polizei: Die Gesetzeshüter haben am Sonntagnachmittag zwei Knochen geborgen, die bei Eckwarder Altendeich (Gemeinde Butjadingen) an die Küste gespült worden waren. Ob die Überreste von einem Menschen oder einem Tier stammen, ist zurzeit noch völlig offen, teilte ein Polizeisprecher in Delmenhorst auf Anfrage unserer Redaktion mit. Ebenso ist unklar, ob ein Unfall oder ein Verbrechen vorliegt. Diese Fragen werde ab diesem Montag die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Gerichtsmedizin klären, sagte der Polizeisprecher weiter.

