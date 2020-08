Mittelaltershow In Butjadingen: Ritterspiele zum letzten Mal

Tossens Letztmalig sind an diesem Wochenende die Ritterspiele am Friesenstrand in Tossens zu sehen. Vorführungen gibt es an diesem Freitag um 19.30 Uhr. am Samstag um 14.30 und um 19.30 Uhr sowie am Sonntag um 14.30 Uhr. Die Show mit viel Mittelalter-Flair ist gespickt mit spektakulären Stunts hoch zu Ross. Inhaltlich geht es um tapfere Ritter, de um die Gunst der Prinzessin buhlen, und um den ewigen Kampf gut gegen Böse.

Die Chancen stehen gut, dass es im kommenden Jahr erneut Ritterspiele in Tossens zu sehen gibt. Die nun zu Ende gehende Gastspielzeit werten die Akteure und auch Tourismus-Service Butjadingen als einen vollen Erfolg. Wenn es 2021 erneut klappt, kommt die Gruppe mit einer brandneuen Show.