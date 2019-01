Watt-Star 2019 wird gesucht

Butjadingen Ihr Talent können die Butjadinger bei einer Veranstaltungsreihe der Kurgesellschaft Tourismus-Service Butjadingen in diesem Jahr unter Beweis stellen. Unter dem Titel „Watt’n Talent“, will die Kurgesellschaft Butjadingens Watt-Star 2019 finden. Dabei ist es egal, ob die Teilnehmer Musik machen, tanzen oder Stand-Up-Comedians sind. Artisten, Trommler oder Poetry-Slammer, alle dürfen sich auf Butjadingens großer Freilichtbühne in Tossens präsentieren.

Interessierte können sich ab sofort per E-Mail an veranstaltungen@butjadingen.de bewerben. Die Bewerbung darf gern ein kurzes Video enthalten, in dem das besondere Talent der Teilnehmer präsentiert wird.

Die Auftritte sollen im Juli und August immer donnerstags von 19 bis 21 Uhr auf der Freilichtbühne in Tossens stattfinden. Die Abstimmung findet via Facebook statt. Das Talent mit den meisten „Likes“ (Gefällt-mir-Angaben) bei Facebook Butjadingen darf sich anschließend Watt-Star 2019 nennen. Der Sieger gewinnt 500 Euro, heißt es in der Ankündigung.